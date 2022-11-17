Ведущая канала Fox News Кэндис Оуэнс назвала украинского президента Владимира Зеленского "грязным актёром", который попытался развязать Третью мировую войну после падения ракет в Польше.
По её словам, глава Украины сознательно планировал запутать весь мир, обвиняя Россию в нанесении ракетного удара по польской территории.
"Это грязный актёр, которого пропагандистские сети Запада ложно провозглашают героем", — написала журналистка в своих соцсетях.
Как пояснила Оуэнс, от фейковой информации, распространяемой киевским режимом, страдают граждане Украины, России и США.
15 ноября польские СМИ стали массово сообщать о падении ракеты в Люблинском воеводстве. Зеленский заявил, что к организации инцидента причастна Москва, однако в Минобороны РФ опровергли эти данные.
Позже представители украинского военно-политического командования признали, что Киев задействовал средства противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом ЧП.
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Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.