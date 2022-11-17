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Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну

Мир

Ведущая канала Fox News Кэндис Оуэнс назвала украинского президента Владимира Зеленского "грязным актёром", который попытался развязать Третью мировую войну после падения ракет в Польше.

Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну

По её словам, глава Украины сознательно планировал запутать весь мир, обвиняя Россию в нанесении ракетного удара по польской территории.

"Это грязный актёр, которого пропагандистские сети Запада ложно провозглашают героем", — написала журналистка в своих соцсетях.

Как пояснила Оуэнс, от фейковой информации, распространяемой киевским режимом, страдают граждане Украины, России и США.

15 ноября польские СМИ стали массово сообщать о падении ракеты в Люблинском воеводстве. Зеленский заявил, что к организации инцидента причастна Москва, однако в Минобороны РФ опровергли эти данные.

Позже представители украинского военно-политического командования признали, что Киев задействовал средства противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом ЧП.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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