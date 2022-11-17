Политолог Ведерников: Сербия и Венгрия оказались конструктивнее других стран ЕС

Политолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников заявил, что Сербия и Венгрия оказались конструктивнее других стран ЕС в отношении России.

По мнению Ведерникова, позиция Венгрии напрямую связана с личностью премьера Виктора Орбана. Однако политолог подчёркивает, что позиция этой страны не пророссийская, а провенгерская. Будапешт отказался поставлять оружие Киеву, потому что украинский конфликт не касается венгров. Ведерников отметил, что Орбан не хочет быть вовлечён в конфликт, в котором его страна может "можем нарваться на далеко идущие последствия".

В Сербии ситуация иная, пишет argumenti.ru. Сербия — единственная страна, где люди после начала СВО вышли на массовые акции в поддержку России. Но политическая элита во главе с Александром Вучичем придерживается евроатлантической ориентации. Однако им приходится считаться с мнением сербов, поэтому Белград отказался присоединяться к антироссийским санкциям.