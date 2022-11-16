МК: Запад сменил риторику из-за неудавшейся провокации с ракетами в Польше

Инцидент с падением ракет на территорию Польши продолжает обсуждаться мировым сообществом. США и НАТО признали, что снаряды были украинскими. Запад сменил риторику по этому вопросу, однако осуждать действия ВСУ не намерен, пишет издание "МК", уточняя, что "провокация не удалась".

По мнению луганского дипломата Родиона Мирошника, тональность европейского хора сменилась с "Россия виновата" на "это случайно Украина, но она не виновата". По его словам, план был в том, чтобы обвинить Россию и втянуть в конфликт НАТО, но "не получилось".

"Провокация провалилась и задача России теперь — извлечь из неё максимальные дивиденды, обличив тех деятелей киевского режима, которые готовы пойти на любую провокацию ради разжигания войны и противостояния", — сказал он в беседе с изданием.