Американист Васильев: Трамп может "выбить" Байдена из предвыборной гонки

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что Трамп может "выбить" Байдена из предвыборной гонки.

По мнению Васильева, политическая ситуация в США очень запутана. В беседе с Радио 1 он сказал, что сейчас Дональду Трампу оказывают сильное противодействие. Против него хотят выдвинуть обвинение в госизмене, а также уже возбуждено несколько административных и уголовных дел.

"Ему говорили: "Уйдёшь из большой политики — так и сиди у себя в Палм-Бич, отдыхай". Трамп от этой перспективы отказался", — отметил Васильев.

Также американист подчеркнул, что предыдущие выборы показали, что вся администрация США "назначается". По его словам, во время или после выборов запускается "механизм подтасовки и манипулирования голосами избирателей".

Васильев сказал, что Трампа не существует без Джо Байдена, как и Байдена без Трампа. Он отметил, что у бывшего президента есть все шансы "выбить" действующего лидера Америки. Однако, как подмечает американист, демократы сами создали бесперспективное положение, потому что непонятно, кто возглавит эту политическую партию.