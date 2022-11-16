Киеву самому точно не удастся втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как Украина бесконечно малая величина, от которой ничего не зависит, заявил в экспресс-интервью журналистам военный эксперт Владислав Шурыгин.
По словам аналитика, вопрос в этом случае, скорее всего другой: захочет ли НАТО влезать в большую войну с Россией.
По его мнению, для НАТО, судя по итогам восьми месяцев украинского конфликта, война с Россией не видится даже в страшном сне.
Всем понятно, что нынешнее столкновение без применения ядерного оружия никакой военной победой НАТО и сокрушением России закончиться не может даже при самом благополучном раскладе для них, считает Шурыгин.
Он назвал начало ядерной войны вторым страшным сном для НАТО и для США прежде всего.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.