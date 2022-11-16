Шурыгин: ядерная война — это кошмарный сон для США и НАТО

Киеву самому точно не удастся втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как Украина бесконечно малая величина, от которой ничего не зависит, заявил в экспресс-интервью журналистам военный эксперт Владислав Шурыгин.

По словам аналитика, вопрос в этом случае, скорее всего другой: захочет ли НАТО влезать в большую войну с Россией.

По его мнению, для НАТО, судя по итогам восьми месяцев украинского конфликта, война с Россией не видится даже в страшном сне.

Всем понятно, что нынешнее столкновение без применения ядерного оружия никакой военной победой НАТО и сокрушением России закончиться не может даже при самом благополучном раскладе для них, считает Шурыгин.

Он назвал начало ядерной войны вторым страшным сном для НАТО и для США прежде всего.