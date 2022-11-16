Член Конгресса США Грин: ВСУ нанесли ракетный удар по Польше

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что ВСУ нанесли ракетный удар по Польше.

Грин обвиняет Киев в ракетном ударе по территории Польши. В своих социальных сетях конгрессвумен написала, что США пора перестать позволять нынешнему президенту Украины Зеленскому требовать деньги и оружие у Запада. Она подчеркнула, что финансирование Зеленского идёт из карманов американских налогоплательщиков.

"Он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Денег на Украину больше нет. Пришло время положить конец этому конфликту и потребовать мира", — написала Грин.