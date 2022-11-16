Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что ВСУ нанесли ракетный удар по Польше.
Грин обвиняет Киев в ракетном ударе по территории Польши. В своих социальных сетях конгрессвумен написала, что США пора перестать позволять нынешнему президенту Украины Зеленскому требовать деньги и оружие у Запада. Она подчеркнула, что финансирование Зеленского идёт из карманов американских налогоплательщиков.
"Он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Денег на Украину больше нет. Пришло время положить конец этому конфликту и потребовать мира", — написала Грин.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.