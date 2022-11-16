Политолог Шаповалов о признании Киева насчёт Польши: всё равно виновата Россия

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал признание Киева в том, что украинские военные использовали ПВО в то время и в том месте, где на территории Польши упали две ракеты.

Шаповалов заверил, что для Украины из-за этой ситуации не будет никаких негативных последствий, США ни в чём не собираются её обвинять.

"Более того, общий рефрен заявлений западных стран будет сводиться к тому, что (и уже эта волна началась) всё равно во всем виновата Россия, пусть косвенно, но, тем не менее Россия. Последствием, скорее всего, будет увеличение военной помощи Польше со стороны Соединенных Штатов, чего, собственно, польское руководство активно добивается и рассматривает эту историю как очень удачный случай для того, чтобы напомнить о той роли, которую Польша играет в якобы обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Польша будет делать все возможное для того, чтобы раскручивать дальше эту ситуацию", — объяснил Шаповалов.

Украинские власти тоже будет стараться извлечь для себя пользу из инцидента в Польше, уверен эксперт, например, попросят выделить им дополнительно современные системы ПВО.

"Параллельно с этим будет раскручиваться дальше тема российской военной угрозы в качестве элемента информационной атаки, добавил политолог. При этом для Соединённых Штатов нет в данном случае резона переходить к дальнейшей эскалации и прямому вовлечению в конфликт, потому что это для Соединенных Штатов прокси-война, опосредованная война, участие в конфликте до последнего украинца является наиболее комфортной позицией", — добавил Шаповалов.

А что касается извинений от Запада, то из Россия вряд ли дождётся в свой адрес, уверен политолог. Достаточно того, что уже было сказано и что Байден и вслед за ним другие западные лидеры признались, что это не Россия. Это, кстати, не всегда происходит, подчеркнул Шаповалов.

Ранее в Киеве признались, что ВСУ использовали свои ПВО, пытаясь перехватить российскую ракету в то время и примерно в том месте, где позже на территорию Польши упали две ракеты.