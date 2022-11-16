Россия не предлагала Украине мирных переговоров. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в процессе общения с журналистами в среду вечером.
"Они с нами не общаются", - сказал он.
Отметим, ранее российские политики, в том числе и президент РФ Владимир Путин неоднократно заявляли о готовности России к переговорам. При этом сам Зеленский месяц назад своим указом запретил себе их вести.
Также лидер Украины в беседе с представителями прессы потребовал допустить киевских специалистов к расследованию инцидента с падением ракеты в Польше. Он выразил уверенность, что ракета не является украинской.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.