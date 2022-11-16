Моравецкий: в Польше были готовы к возможному попаданию ракеты

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти страны вели подготовку к возможному попаданию ракеты на свою территорию.

Об этом польский премьер заявил, выступая в нижней палате парламента.

Моравецкий рассказал, что ещё несколько недель тому назад руководство Польши в течение многих часов в деталях рассматривало возможные сценарии, касающиеся падения ракеты на территорию страны.

"В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию", — сообщил Моравецкий.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в восточной части Польши, в посёлке Пшеводув недалеко от границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда поспешили заявить, что в Польше упали российские ракеты, хотя польскому президенту позже пришлось сознаться в отсутствии информации о принадлежности упавших ракет. В Минобороны РФ сообщили, что удары в это время в указанном районе не наносились, а все обвинения в адрес Москвы — это грубая провокация.