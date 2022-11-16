Financial Times: страны НАТО не хотят назначать генсеком альянса уроженца СССР

Некоторые страны НАТО выступают против назначения уроженца СССР на должность генсека Североатлантического альянса, чтобы не раздражать Россию, сообщает обозреватель Financial Times Валентина Поп.

По её словам, Литва хочет предложить на этот пост премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Но некоторые члены НАТО не хотят, чтобы альянсом руководил человек, родившийся в Советском Союзе, так как это может спровоцировать негативную реакцию России.

"Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России", — отмечает Поп.

Помимо литовского премьера, на пост генсека НАТО претендуют премьер-министр Испании Педро Санчес, экс-премьер Польши Дональд Туск и бывший глава правительства Италии Марио Драги.