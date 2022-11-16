МИД РФ выразил возмущение по поводу реакции стран НАТО на инцидент в Польше

Страны Североатлантического альянса и западные СМИ возмутительно отреагировали на инцидент в Польше, сообщило министерство иностранных дел РФ.

В частности, зарубежная пресса распространила ложные данные о том, что на территорию Польши упали российские ракеты.

"Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД выразили уверенность, что расследование покажет непричастность России к данному инциденту.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польский МИД поспешил обвинить в инциденте Россию. В среду, 16 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинской системы противовоздушной обороны.