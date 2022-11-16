Страны Североатлантического альянса и западные СМИ возмутительно отреагировали на инцидент в Польше, сообщило министерство иностранных дел РФ.
В частности, зарубежная пресса распространила ложные данные о том, что на территорию Польши упали российские ракеты.
"Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД выразили уверенность, что расследование покажет непричастность России к данному инциденту.
Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польский МИД поспешил обвинить в инциденте Россию. В среду, 16 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинской системы противовоздушной обороны.
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