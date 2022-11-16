BI: падение ракет в Польше для Киева — повод выпросить оружие у Запада

Падение ракет в Польше стало хорошим поводом для Киева вновь выпрашивать оружие у Запада. Так считает американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз.

В интервью изданию Business Insider Майлз назвал инцидент с падением ракет "пропагандистским подарком Украине". Эксперт уверен, что причины падения ракет в данном случае не так уж и важны, главное, что украинский лидер Владимир Зеленский использует это происшествие в качестве аргумента, выпрашивая очередные партии западного оружия.

"Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине", — пояснил Майлз.

Вечером 15 ноября польские СМИ проинформировали о падении двух ракет на территорию Люблинского воеводства, расположенного неподалёку от украинской границы. Падение ракет стало причиной гибели двух поляков. Как сообщило агентство АР, ракеты прилетели с территории Украины.