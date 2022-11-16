Политолог Васильев: Трампа попытаются "сломать" до президентских выборов

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение бывшего американского лидера Дональда Трампа принять участие в президентских выборах.

"Трамп — борец по жизни и реваншист. Допускаю, что переизбрание — идея фикс для этого человека. При этом шансы на его победу оценить сложно. Сегодня политика в США непредсказуема", — подчеркнул специалист.

По его мнению, деятельность Трампа обостряет кризис в американской политической системе. Этот кандидат в президенты способствует развитию протестного движения в стране, добавил эксперт.

"Власти окажут серьёзное сопротивление, в том числе юридическое. Трампа, скорее всего, обвинят в государственной измене, постараются затаскать по судам, сломать до выборов", — заключил собеседник издания.

Ранее экс-руководитель Белого дома Трамп объявил о решении бороться за пост президента США. Известно, что выборы состоятся в 2024 году.