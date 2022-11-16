Политолог назвал удары по Польше попыткой Украины втянуть НАТО в войну

Политолог Михаил Чернов прокомментировал Pravda.Ru сдержанную реакцию США на инцидент в Польше, где упали две украинские ракеты.

"Судя по всему, эта провокация была несогласованной, поскольку она произошла на фоне неких контактов между российскими и американскими силовиками, которые накануне прошли в Анкаре. И вот на следующий день устраивается такая ракетная провокация. Понятно, что это местная инициатива, и в планы США она никак не входила. Поэтому и реакция сдержана. Я думаю, что при всей сдержанной реакции американцев могут быть очень неприятные последствия как для Украины, так и для Польши", — заявил Чернов.

Устраивая подобные провокации, Киев пытается масштабировать украинский конфликт и втянуть в него страны Североатлантического альянса, считает политолог.

"Украина хочет того же, что и Польша. Это разогревание конфликта, перевод его на новый, более опасный уровень для стран НАТО. Это попытка провокации войны. Это очень серьёзные вещи, которые американцы так не оставят, я в этом уверен", — подчеркнул эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что реакция США на инцидент в Польше является "сдержанной", в отличие от "истерической" польской.