Политолог Ищенко: России нет необходимости размещать свои ракеты на Кубе

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Россия вряд ли решит разместить свои ракеты после встречи кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля и главы РФ Владимира Путина, которая состоится в Москве.

Политолог объяснил, что сегодня в мире иная ситуация, нежели в 1962 году, когда размещение советских ракет неподалёку от границ США реально угрожало последним.

Ищенко напомнил, что сегодня, в отличие от того времени, уже есть межконтинентальные ракеты, которые Россия при желании может запустить со своей территории по цели, находящейся в США. А, значит, в размещении российских ракет на кубинской территории теперь нет смысла.

"Тогда это был аргумент. В нынешних условиях российские межконтинентальные ракеты через 20 минут после пуска попадут по любой точке США, а стратегическая авиация способна донести ядерные боезаряды до США в течение нескольких часов, взлетая с аэродромов наших областей. Ядерные подлодки постоянно дежурят в океане. Проблем встречного удара у России нет. Мы постоянно держим на лазерном прицеле Вашингтон", — заявил Ищенко в беседе с "ПолитЭкспертом".

Политолог добавил, что размещение военных объектов РФ на территории Кубы ухудшило бы отношения с США, поэтому ни Россия, ни Куба на это не пойдут. Тем не менее в рамках межгосударственного сотрудничества РФ может помочь кубинским властям с модернизацией их армии.