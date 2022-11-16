На президента США легко произвести впечатление — достаточно показать ему мускулистого парня. И им оказался российский оператор Первого канала Юрий Шолмов. Размеры его бицепсов просто потрясли Джо Байдена во время съемок после саммита G20, который проходит 15-16 ноября на Бали.
"У него такие руки, как моя голова <…> Надеюсь, мы в одной команде?" — отметил Байден.
После этого кто-то из окружения ему подсказал, что этот парень из России. Однако президент США не смутился, а заявил, что ему без разницы, какой национальности этот мускулистый парень. Также они добавил, что в США такие бицепсы называют "пушками", сообщает Telegram-канал "Карточный домик".
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