Политик из Франции Руаяль: за фейки о ракетах в Польше нужно ввести санкции

Бывший кандидат на кресло французского президента Сеголен Руаяль заявила о необходимости введения санкций против тех, кто распространяет ложную информацию о ракетах, упавших на территорию Польши, и тем самым подталкивает к эскалации украинского конфликта, а отнюдь не к его мирному урегулированию.

Политик отметила, что многочасовая дезинформация о произошедшем в Польше способствовала нагнетанию обстановки в мире и стала пусковым механизмом для угроз с отдельных сторон.

"В течение многих часов дезинформация о Польше порождает страх и наращивание угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня, и создание инстанции по проверке военной информации", — написала Руаяль в Twitter*.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в восточной части Польши, в посёлке Пшеводув недалеко от границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда поспешили заявить, что в Польше упали российские ракеты, хотя польскому президенту позже пришлось сознаться в отсутствии информации о принадлежности упавших ракет. В Минобороны РФ сообщили, что удары в это время в указанном районе не наносились, а все обвинения в свой адрес назвали провокацией.

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