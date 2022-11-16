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Захарова надеется на "жёсткий ответ" Вашингтона Киеву после слов Кулебы

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу требования главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать жёсткий ответ России после того, как в Польше вечером 15 ноября упали две ракеты.

Захарова сообщила, что рассчитывает, что Киеву в Вашингтоне ответят так же жёстко, как он просит сделать это в отношении России.

"Кулебище утром попросил Блинкена жестко ответить на историю с ракетой. Надеюсь, американцы прислушаются и жестко ответят Киеву. Кстати, не знала, что Кулебище любит жёстко", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Кулеба рассказал, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он возложил вину на Россию за то, что произошло в Польше, и выразил надежду на "жёсткий и принципиальный" ответ Вашингтона.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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