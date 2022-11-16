Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу требования главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать жёсткий ответ России после того, как в Польше вечером 15 ноября упали две ракеты.
Захарова сообщила, что рассчитывает, что Киеву в Вашингтоне ответят так же жёстко, как он просит сделать это в отношении России.
"Кулебище утром попросил Блинкена жестко ответить на историю с ракетой. Надеюсь, американцы прислушаются и жестко ответят Киеву. Кстати, не знала, что Кулебище любит жёстко", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Кулеба рассказал, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он возложил вину на Россию за то, что произошло в Польше, и выразил надежду на "жёсткий и принципиальный" ответ Вашингтона.
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