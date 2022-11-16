Президент США Джо Байден испугался мощных мускулов оператора Первого канала российского телевидения Юрия Шолмова.
Во время общения с журналистами на саммите G20 в Индонезии Байден обратил внимание на мыщцы оператора и захотел их потрогать.
"Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова, посмотрите! Вот это парень!", — восхитился лидер США.
Помощники объяснили Байдену, что это русский, однако данный факт его нисколько не смутил.
"Да мне всё равно, откуда он. Ну и бицепсы у него, мы такие называем пушками" — добавил хозяин Белого дома.
Похвалил оператора и президент Франции Эммануэль Макрон, заметив, что мужчина хорошо тренируется.
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