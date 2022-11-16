Байден оценил бицепсы оператора Первого канала: "Они больше, чем моя голова!"

Президент США Джо Байден испугался мощных мускулов оператора Первого канала российского телевидения Юрия Шолмова.

Во время общения с журналистами на саммите G20 в Индонезии Байден обратил внимание на мыщцы оператора и захотел их потрогать.

"Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова, посмотрите! Вот это парень!", — восхитился лидер США.

Помощники объяснили Байдену, что это русский, однако данный факт его нисколько не смутил.

"Да мне всё равно, откуда он. Ну и бицепсы у него, мы такие называем пушками" — добавил хозяин Белого дома.

Похвалил оператора и президент Франции Эммануэль Макрон, заметив, что мужчина хорошо тренируется.