Столтенберг: НАТО не думает, что Россия собирается напасть на Альянс

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пока ничего не говорит о том, что Россия планирует нападение на Альянс. Такое заявление Столтенберг сделал по окончанию заседания Североатлантического совета по инциденту в Польше с участием постпредов стран-членов.

"Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", — сказал Столтенберг.

Ранее 15 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что в инциденте с упавшими на территорию страны ракетами не усматриваются намерения атаковать Польшу намеренно.

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который исключил желание третьих стран напасть на его страну.

"Ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации", — сказал Моравецкий.