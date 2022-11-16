По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пока ничего не говорит о том, что Россия планирует нападение на Альянс. Такое заявление Столтенберг сделал по окончанию заседания Североатлантического совета по инциденту в Польше с участием постпредов стран-членов.
"Нет указаний на то, что Россия готовит военные акции против НАТО", — сказал Столтенберг.
Ранее 15 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что в инциденте с упавшими на территорию страны ракетами не усматриваются намерения атаковать Польшу намеренно.
Аналогичное мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который исключил желание третьих стран напасть на его страну.
"Ничего не указывает на то, что это было намеренной атакой на территорию Польши каких-либо сил, особенно сил Российской Федерации", — сказал Моравецкий.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.