Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в отношении главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова была совершена попытка провокации в Камбодже.
Когда министр выходил из здания, к нему подбежала женщина, которая выдала себя за представителя СМИ, и попыталась дотронуться до Лаврова телефоном, сообщила Захарова. При этом дама не задавала никаких вопросов. Когда у "журналистки" попытались выяснить, из какого она издания, та спрятала своей бейдж под пиджак и спешно удалилась.
"То есть это явно провокационная была история", — отметила представитель МИД РФ.
Эта ситуация напомнила Захаровой инцидент с грузинскими журналистками, которые мешали Лаврову пройти в отделении ООН в Женеве. Тогда министр их осадил словами:
"Вы больные, девочки".
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