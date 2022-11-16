Захарова сообщила о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в отношении главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова была совершена попытка провокации в Камбодже.

Когда министр выходил из здания, к нему подбежала женщина, которая выдала себя за представителя СМИ, и попыталась дотронуться до Лаврова телефоном, сообщила Захарова. При этом дама не задавала никаких вопросов. Когда у "журналистки" попытались выяснить, из какого она издания, та спрятала своей бейдж под пиджак и спешно удалилась.

"То есть это явно провокационная была история", — отметила представитель МИД РФ.

Эта ситуация напомнила Захаровой инцидент с грузинскими журналистками, которые мешали Лаврову пройти в отделении ООН в Женеве. Тогда министр их осадил словами:

"Вы больные, девочки".