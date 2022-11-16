По словам российского министра финансов Антона Силуанова, в ходе саммита G20, который прошёл в Индонезии, было поднято много тем, связанных с Россией.
«На саммите обсуждалось много вопросов, которые касаются непосредственно Российской Федерации, а именно — вопросы энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации», — сказал Силуанов в разговоре с RT.
Министр добавил, что многие члены G20 проголосовали за продление зерновой сделки, так как всему миру уже очевидна сложная продовольственная ситуация в целом ряде африканских стран, население которых голодает.
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