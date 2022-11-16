Силуанов: на повестке саммита G20 на Бали было много вопросов, связанных с РФ

По словам российского министра финансов Антона Силуанова, в ходе саммита G20, который прошёл в Индонезии, было поднято много тем, связанных с Россией.

«На саммите обсуждалось много вопросов, которые касаются непосредственно Российской Федерации, а именно — вопросы энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации», — сказал Силуанов в разговоре с RT.

Министр добавил, что многие члены G20 проголосовали за продление зерновой сделки, так как всему миру уже очевидна сложная продовольственная ситуация в целом ряде африканских стран, население которых голодает.