МИД РФ требует извинения от Польши

МИД России потребовал извинений от правительства Польши после слов президента страны Анджея Дуды.

Дуда заявил о причастности России к упавшим ракетам на территорию Польши. После чего в МИД был вызван посол России Сергей Андреев с требованием дать подробные разъяснения.

Позже президент Польши изменил свою риторику, назвав случившийся инцидент с ракетой "несчастным случаем".

Сейчас МИД РФ потребовало извинения от польских чиновников за необоснованный вызов посла.

"Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?", — написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.