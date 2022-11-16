МИД России потребовал извинений от правительства Польши после слов президента страны Анджея Дуды.
Дуда заявил о причастности России к упавшим ракетам на территорию Польши. После чего в МИД был вызван посол России Сергей Андреев с требованием дать подробные разъяснения.
Позже президент Польши изменил свою риторику, назвав случившийся инцидент с ракетой "несчастным случаем".
Сейчас МИД РФ потребовало извинения от польских чиновников за необоснованный вызов посла.
"Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?", — написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
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