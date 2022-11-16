Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинских систем противовоздушной обороны.
Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польский МИД поспешил обвинить в инциденте Россию.
Утром 16 ноября президент США Джо Байден сказал на саммите G20, что упавшая в Польше ракета была выпущена Вооружёнными силами Украины для того, чтобы сбить российскую ракету. Тем не менее, премьер-министры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо назвали Россию виновной в инциденте в Польше вне зависимости от итогов расследования.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.