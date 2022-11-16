Столтенберг признал, что в Польшу прилетела украинская ракета

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинских систем противовоздушной обороны.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польский МИД поспешил обвинить в инциденте Россию.

Утром 16 ноября президент США Джо Байден сказал на саммите G20, что упавшая в Польше ракета была выпущена Вооружёнными силами Украины для того, чтобы сбить российскую ракету. Тем не менее, премьер-министры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо назвали Россию виновной в инциденте в Польше вне зависимости от итогов расследования.