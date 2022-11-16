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Журналист Андреев о произошедшем в Польше: "Американцы удивили"

Мир

После падения двух ракет в Польше Варшава начала обвинять Москву, хотя её союзники этого делать не спешат. По опубликованным в Сети видео все страны Североатлантического альянса рассматривают произошедшее как общую угрозу. Попросту говоря, в Польше предлагали объявить войну с Россией. Журналист РИА Новости Сергей Андреев сделал анализ произошедшего.

Журналист Андреев о произошедшем в Польше: "Американцы удивили"

"Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", — заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Эстония подчеркнула готовность "защищать каждую пядь территории НАТО". Агентство Associated Press США заявило о российских ракетах. Экс-президент Дональд Трамп сообщил, что РФ послала в Польшу ракеты на 80 километров. Напоминаем, что село Пшеводув, где произошло событие, находится в пяти километрах от границ Украины.

"Я не хочу утверждать этого до полного завершения расследования, но маловероятно, если говорить о траектории, что запустили из России", — удивил Джо Байден журналистов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ракета не была российской. Остальные страны альянса призвали подождать экспертизы.

Журналист РИА Новости подчеркнул, что произошедшее вызывает много вопросов, так как открытых данных крайне мало. Есть только трёхсекундное видео, фото разрушенного элеватора, снимки воронки и обломка. Были версии о том, что этот кусок орудия — крылатая ракета Х-101 ВС РФ. Другие сомневались в этой версии и считали, что это зенитная система С-300, которая имеется как у России, так и у Украины. Скорее всего, это была ракета ВСУ, запущенная для перехвата российской.

Президент Байден придерживается версии об украинской ПВО.

"Терпимая позиция американского президента о многом говорит. И США, и ЕС не заинтересованы в эскалации", — отмечает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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