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Эксперт Светов: Юлия Тимошенко не оставляет надежд вернуться в большую политику

Мир

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассчитывает на возвращение в большую политику. Такое мнение выразил политолог и писатель Юрий Светов.

Эксперт Светов: Юлия Тимошенко не оставляет надежд вернуться в большую политику

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что Тимошенко регулярно появляется на телевидении, напоминая о своём существовании.

"Полагаю, у неё есть надежды на возвращение", — указал эксперт.

Как пояснил Светов, бывший украинский премьер испытывает обиду из-за того, что ей так и не удалось заполучить президентский пост. Кроме того, он подчеркнул: украинцы начинают осознавать, что нынешний глава государства Владимир Зеленский лишён будущего в большой политике. Эксперт добавил, что за его должность уже развернули скрытую борьбу.

По словам политолога, в последнее время по всему миру наблюдается тенденция выдвигать женщин на высокие посты. Он считает, что Тимошенко тоже хочет следовать современным трендам.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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