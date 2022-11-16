Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассчитывает на возвращение в большую политику. Такое мнение выразил политолог и писатель Юрий Светов.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что Тимошенко регулярно появляется на телевидении, напоминая о своём существовании.
"Полагаю, у неё есть надежды на возвращение", — указал эксперт.
Как пояснил Светов, бывший украинский премьер испытывает обиду из-за того, что ей так и не удалось заполучить президентский пост. Кроме того, он подчеркнул: украинцы начинают осознавать, что нынешний глава государства Владимир Зеленский лишён будущего в большой политике. Эксперт добавил, что за его должность уже развернули скрытую борьбу.
По словам политолога, в последнее время по всему миру наблюдается тенденция выдвигать женщин на высокие посты. Он считает, что Тимошенко тоже хочет следовать современным трендам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.