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Аналитик Вольский заявил, что никто не нападал на Польшу: несчастный случай

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Ракеты, которые попали на территорию Польши, могли быть зенитными или крылатыми, но их практически невозможно сбить. Об этом заявил польский аналитик Ярослав Вольский. По его мнению, системы противовоздушной обороны (ПВО) расположены в основном в больших городах, а не в маленьких населённых пунктах.

Вольский подчеркнул, что соседство с Украиной, где проводится спецоперация, не означает, что польская граница находится в состоянии военного конфликта.

"Несмотря на произошедший инцидент, нужно иметь в виду, что нападения на нас не было. Это не умышленная атака, а несчастный случай", — заключил он в беседе с Gazeta.pl.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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