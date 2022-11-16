Аналитик Вольский заявил, что никто не нападал на Польшу: несчастный случай

Ракеты, которые попали на территорию Польши, могли быть зенитными или крылатыми, но их практически невозможно сбить. Об этом заявил польский аналитик Ярослав Вольский. По его мнению, системы противовоздушной обороны (ПВО) расположены в основном в больших городах, а не в маленьких населённых пунктах.

Вольский подчеркнул, что соседство с Украиной, где проводится спецоперация, не означает, что польская граница находится в состоянии военного конфликта.

"Несмотря на произошедший инцидент, нужно иметь в виду, что нападения на нас не было. Это не умышленная атака, а несчастный случай", — заключил он в беседе с Gazeta.pl.