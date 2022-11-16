Ракеты, которые попали на территорию Польши, могли быть зенитными или крылатыми, но их практически невозможно сбить. Об этом заявил польский аналитик Ярослав Вольский. По его мнению, системы противовоздушной обороны (ПВО) расположены в основном в больших городах, а не в маленьких населённых пунктах.
Вольский подчеркнул, что соседство с Украиной, где проводится спецоперация, не означает, что польская граница находится в состоянии военного конфликта.
"Несмотря на произошедший инцидент, нужно иметь в виду, что нападения на нас не было. Это не умышленная атака, а несчастный случай", — заключил он в беседе с Gazeta.pl.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.