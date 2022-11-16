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Трюдо и Сунак обвинили Россию в инциденте в Польше

Мир

Премьер-министры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским назвали Россию виновной в инциденте в Польше вне зависимости от итогов расследования.

Трюдо и Сунак обвинили Россию в инциденте в Польше

"Они подчеркнули, что, какими бы ни были результаты этого расследования, в продолжающемся насилии полностью виноваты (действия России. — Прим. ред.)… на Украине", — сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте правительства Британии

Вечером 15 ноября польские средства массовой информации написали о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты, что привело к гибели двух человек. Польский МИД заявил, что ракеты российские, однако президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава не располагает точными данными по поводу того, кому принадлежат эти ракеты.

Утром 16 ноября американский лидер Джо Байден сообщил на саммите G20, что упавшая в Польше ракета была выпущена Вооружёнными силами Украины для того, чтобы сбить российскую ракету.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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