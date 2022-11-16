Немецкий канцлер Олаф Шольц попросил до завершения расследования не делать выводы по поводу падения ракет в Польше. Как подчеркнул лидер ФРГ, произошли крайне серьёзные события.
"Не должно быть поспешных выводов", — добавил Шольц в ходе саммита "Большой двадцатки" на Бали.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Запад закроет воздушное пространство Украины из-за происшествия в Польше. По мнению министра, ракета могла прилететь не из России. При этом дипломат связал ЧП с военной спецоперацией.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.