Шольц призвал делать выводы о происшествии в Польше после расследования

Немецкий канцлер Олаф Шольц попросил до завершения расследования не делать выводы по поводу падения ракет в Польше. Как подчеркнул лидер ФРГ, произошли крайне серьёзные события.

"Не должно быть поспешных выводов", — добавил Шольц в ходе саммита "Большой двадцатки" на Бали.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Запад закроет воздушное пространство Украины из-за происшествия в Польше. По мнению министра, ракета могла прилететь не из России. При этом дипломат связал ЧП с военной спецоперацией.