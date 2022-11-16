Зеленский: сотни городов остались без света и воды после ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 15 ноября, по территории Незалежной ударили почти 100 ракет. В результате атаки сотни городов остались без света, воды и тепла. Также глава киевского режима отметил проблемы с интернетом.

"Почти 100 ракет ударили по Украине. Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", - сказал президент в видеообращении.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, накануне была самая массированная атака по энергетической системе Украины с начала спецоперации.