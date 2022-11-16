Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора Североатлантического альянса. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на информацию министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
4 статья договора НАТО предусматривает, что стороны собираются для срочных консультаций в случае, если один из членов Альянса заявит об угрозе территориальной целостности, безопасности или политической независимости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.