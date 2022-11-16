Польша инициировала созыв совета НАТО по статье 4 основного договора

Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора Североатлантического альянса. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на информацию министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

4 статья договора НАТО предусматривает, что стороны собираются для срочных консультаций в случае, если один из членов Альянса заявит об угрозе территориальной целостности, безопасности или политической независимости.