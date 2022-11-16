Ответственность за конфликт вокруг Украины лежит на американской политической элите. Об этом сообщает The American Conservative.
По словам представителя совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нилла-младшего, Вашингтон, оказывая влияние на расширение Североатлантического альянса, долгое время создавал угрозу нацбезопасности РФ. Как пояснил эксперт, власти США знали, что Москва воспринимает продвижение НАТО к российским границам в качестве агрессии, но это их не остановило.
Он также подчеркнул: Россию вынудили начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Автор добавил, что американская элита уже на протяжении порядка 30 лет занимается размещением войск НАТО рядом с территорией РФ.
"Политика США, очевидно, была следующей: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией", — считает О'Нилл-младший.
Именно по этой причине официальный Вашингтон отказывается от добросовестных переговоров с Москвой, заключил эксперт.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.