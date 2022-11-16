TAC: украинский конфликт спровоцировала американская политическая элита

Ответственность за конфликт вокруг Украины лежит на американской политической элите. Об этом сообщает The American Conservative.

По словам представителя совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нилла-младшего, Вашингтон, оказывая влияние на расширение Североатлантического альянса, долгое время создавал угрозу нацбезопасности РФ. Как пояснил эксперт, власти США знали, что Москва воспринимает продвижение НАТО к российским границам в качестве агрессии, но это их не остановило.

Он также подчеркнул: Россию вынудили начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Автор добавил, что американская элита уже на протяжении порядка 30 лет занимается размещением войск НАТО рядом с территорией РФ.

"Политика США, очевидно, была следующей: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией", — считает О'Нилл-младший.

Именно по этой причине официальный Вашингтон отказывается от добросовестных переговоров с Москвой, заключил эксперт.