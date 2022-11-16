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Слуцкий: ЧП в Польше показало, что Украина и Прибалтика толкают мир к войне

Мир

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий оценил реакцию стран на падение ракет в Польше. По словам парламентария, некоторые лидеры разжигают мировую войну.

"Инцидент показал, кто пока ещё сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к войне", — сказал российский депутат.

Как отметил член Госдумы, президент Украины Владимир Зеленский после ЧП сразу обвинил Москву в атаке на "коллективную безопасность" и потребовал как можно скорее ответить РФ. Также глава ЛДПР заявил, что прибалтийские власти раскритиковали РФ до завершения расследования.

Ранее экс-лидер России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил Запад в провоцировании мировой войны.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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