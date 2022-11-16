Хатылев оценил падение ракет в Польше: "Спланированная акция со стороны Киева"

После информации о падении ракет в Польше президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои обвинения в отношении России. Однако вскоре выяснилось, что осколки двух упавших ракет в польском посёлке Пшеводув являются частью ракет от системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

Военный эксперт, полковник в запасе Сергей Хатылев прокомментировал инцидент на польско-украинской границе и отметил, что две ракеты попали в одно и то же место. ПВО С-300 довольно старый комплекс, и его ракеты могут отклониться от намеченной цели на 100 километров, но двойное попадание в одно и то же место вызывает сомнения, указал он.

"Это похоже на спровоцированную акцию со стороны Украины. И посмотрите, что сразу же после этого происходит: Байден тут же на Бали проводит какие-то совещания, принимает какие-то решения… Это говорит о том, что акция была спланирована заранее", — заявил Хатылев в беседе с "МК".

Эксперт подчеркнул, что российские ракеты Х-101 или "Калибр" не могли попасть в Польшу, поскольку их точность поражения очень высокая, и отклонение в 100 километров невозможно.

"Либо это специально проведённая стрельба, либо какая-то специально организованная постановка. Потому что так ракеты не летают. И по ошибке точно в одно место они не падают", — сделал вывод Хатылев.