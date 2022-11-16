Украина "истощает "арсенал демократии", заявили американские аналитики. По их мнению, из-за поставок оружия и боеприпасов Киеву, оборонная способность страны может пошатнуться, так как на собственные нужды средств остаётся немного.
По мнению аналитиков, США необходимо в срочном порядке "залатать" нехватку арсенала, но, и не прекращать поставки, так как якобы благодаря им, Украина "делает успехи".
"Украина истощает "арсенал демократии". Пришло время перевести нашу промышленную базу с мирного базиса. Его нужно расширять — не на военный лад, а на удовлетворение текущих потребностей, — пишет Newsweek. — Успехи Украины истощили запасы западных боеприпасов".
При этом аналитики уверены, что США смогут быстро исправить ситуацию, так как инвестируют большие деньги в оборонно-промышленный комплекс.
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