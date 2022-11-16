Премьер-министр Нидерландов Рютте связал ракету в Польше с "ужасными ударами" РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил своё мнение по поводу упавшей на территории Польши ракеты.

"Этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России," — написал он в своём аккаунте в Twitter*.

Владимир Соловьёв прокомментировал рассуждения Рютте в своём Telegram-канале:

"Ракеты запускает Украина, виновата Россия, очевидно."

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган высказал мнение, что не считает Россию причастной к ракетному удару на территории Польши.

Вчера, 15 ноября, ВС РФ нанесли высокоточные удары по энергетической инфраструктуре Украины во многих крупных городах.

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