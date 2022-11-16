Союз AUKUS нужен англосаксам, чтобы безопасно грабить Антарктиду

Военный союз Австралии, Великобритании и США — AUKUS — нужен англосаксам для разграбления Антарктиды, где нашли огромное количество нефти и газа, сообщает портал EADaily.

Декларируемая "защита от экспансии Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе не что иное, как "операция прикрытия". Как установили исследователи, Австралийский сектор Антарктиды, в районе моря Росса, обладает внушительными запасами углеводородов, на треть превышающими резервы российских месторождений.

"Стоит ли после этого удивляться, что в предвкушении такого сказочного куша англосаксы принимают заблаговременные меры для закрепления за собой львиной доли этой перспективной добычи?" — задаются вопросом авторы материала.

Они уверены, что такой сырьевой мегаресурс будет охранять и оборонять специально созданный военный блок.