Военный союз Австралии, Великобритании и США — AUKUS — нужен англосаксам для разграбления Антарктиды, где нашли огромное количество нефти и газа, сообщает портал EADaily.
Декларируемая "защита от экспансии Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе не что иное, как "операция прикрытия". Как установили исследователи, Австралийский сектор Антарктиды, в районе моря Росса, обладает внушительными запасами углеводородов, на треть превышающими резервы российских месторождений.
"Стоит ли после этого удивляться, что в предвкушении такого сказочного куша англосаксы принимают заблаговременные меры для закрепления за собой львиной доли этой перспективной добычи?" — задаются вопросом авторы материала.
Они уверены, что такой сырьевой мегаресурс будет охранять и оборонять специально созданный военный блок.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.