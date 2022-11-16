Константинов: диалог с Украиной можно начать после освобождения Киева и Одессы

Переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не следует возобновлять. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас с Киевом общаться невозможно, ведь за него отвечают "западные кураторы в США". Кроме того, политик призвал не замораживать конфликтную ситуацию на условиях Украины. По его словам, при таком сценарии киевский режим может воспользоваться новыми договорённостями для того, чтобы накопить силы и нанести удар по РФ.

Как пояснил глава парламента, с нынешним украинским руководством нельзя договориться об урегулировании конфликта.

"Если и начинать переговоры, то после освобождения Одессы и Киева", — подчеркнул Константинов.

Ранее он выразил уверенность в том, что армия РФ освободит правобережную часть Херсонской области от украинских националистов.