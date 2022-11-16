Вчера в Киеве находился директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Washington Post.
Издание пишет со ссылкой на источник в Белом доме, что Бёрнс в Киеве "укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в её борьбе против российской агрессии".
Накануне глава ЦРУ был в Турции, где проводил встречу с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным.
Уточняется, что во время ракетного удара по Киеву Бёрнс находился в здании американского посольства.
Собеседник газеты не связывает вчерашний ракетный удар по Украине с визитом Бёрнса.
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