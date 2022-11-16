Шеремет: отстранение Зеленского от власти должно быть условием для переговоров

Одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранение от власти президента Владимира Зеленского и его команды. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Политик считает, что своими действиями и заявлениями Зеленский закрывает окно возможностей для переговоров.

"Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев", — заметил депутат.

Он также предположил, что к власти на Украине должны прийти здравомыслящие люди, которые заинтересованы в развитии независимого государства, а не "западного плацдарма и колонии США".

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров и сформулировал свои — более реалистичные.