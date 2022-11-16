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AP: упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ

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Упавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.

Ранее издание CNN написало, что самолёт НАТО отследил, ракету, попавшую в Польшу.

Новость дополняется.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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