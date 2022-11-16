Упавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.
Ранее издание CNN написало, что самолёт НАТО отследил, ракету, попавшую в Польшу.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.