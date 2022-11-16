Британии может грозить дефицит яиц в магазинах, а некоторые супермаркеты уже начали ограничивать продажи. Причина — рост цен на корм для кур из-за конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Mirror.
На публикацию активно отреагировали читатели газеты, которые выразили своё отношение к проблеме в комментариях к статье.
Один из пользователей сообщил, что дюжина фермерских яиц во Франции стоит 2,4 евро. И задал вопрос, действительно ли настоящей причиной является Украина.
Другой назвал забавным то, что в подорожании яиц снова обвиняют Украину. Он заметил, что Британия поставляет Киеву оружия на миллиарды долларов, а еду завести не может.
Третий пользователь добавил, что перебои не только с яйцами, но и с домашним сыром.
Четвёртый комментатор напомнил о прошлых "страшилках" про туалетную бумагу, бензин и индюшатину.
Еще один предположил, что сейчас снова начнутся панические набеги на магазины, в которых виновата пресса.
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