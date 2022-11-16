Британцы высмеяли новость об угрозе дефицита яиц в стране из-за Украины

Британии может грозить дефицит яиц в магазинах, а некоторые супермаркеты уже начали ограничивать продажи. Причина — рост цен на корм для кур из-за конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Mirror.

На публикацию активно отреагировали читатели газеты, которые выразили своё отношение к проблеме в комментариях к статье.

Один из пользователей сообщил, что дюжина фермерских яиц во Франции стоит 2,4 евро. И задал вопрос, действительно ли настоящей причиной является Украина.

Другой назвал забавным то, что в подорожании яиц снова обвиняют Украину. Он заметил, что Британия поставляет Киеву оружия на миллиарды долларов, а еду завести не может.

Третий пользователь добавил, что перебои не только с яйцами, но и с домашним сыром.

Четвёртый комментатор напомнил о прошлых "страшилках" про туалетную бумагу, бензин и индюшатину.

Еще один предположил, что сейчас снова начнутся панические набеги на магазины, в которых виновата пресса.