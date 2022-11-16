Блинкен: США, Польша и Украина определят дальнейшие шаги после падения ракет

Вашингтон поддерживает тесную координацию с главами МИД Польши и Украины Збигневом Рау и Дмитрием Кулебой, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил в своих соцсетях, что страны продолжат следить за расследованием инцидента с падением ракет в Польше.

"По мере того, как будет продвигаться проверка, мы будем определять дальнейшие подходящие шаги", — подчеркнул госсекретарь.

Вечером 15 ноября польские издания стали массово сообщать о падении двух ракет на территории Люблинского воеводства. Глава Украины Владимир Зеленский обвинил в организации инцидента российскую сторону. При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что точно не знает, кому могли принадлежать ракеты.

Ранее представители Министерства обороны РФ проинформировали, что российские военнослужащие не причастны к ударам рядом с украинско-польской границей.