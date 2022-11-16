Представители администрации американского президента Джо Байдена обратились к Конгрессу США с требованием выделить порядка 37,7 миллиарда долларов на поддержку Украины, пишет Reuters.
По данным агентства, Вашингтон с помощью этих средств планирует продолжить поставки оборонной техники и гуманитарной помощи киевскому режиму. Отмечается, что часть финансирования будет направлена на ядерную безопасность Украины.
"Байден запрашивает у конгрессменов 9,25 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 и 37,7 миллиарда долларов на Украину", — сказано в материале.
Кроме того, Reuters подчёркивает: администрация президента США просит конгресс предоставить 750 миллионов долларов для лечения других инфекционных заболеваний.
Ранее представители Пентагона пообещали Киеву поставлять оружие и финансирование "столько, сколько потребуется". При этом в Минобороны США считают, что с наступлением холодов интенсивность боевых действий может снизиться.
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