Reuters: администрация Байдена просит у конгресса $37 млрд для помощи Украине

Представители администрации американского президента Джо Байдена обратились к Конгрессу США с требованием выделить порядка 37,7 миллиарда долларов на поддержку Украины, пишет Reuters.

По данным агентства, Вашингтон с помощью этих средств планирует продолжить поставки оборонной техники и гуманитарной помощи киевскому режиму. Отмечается, что часть финансирования будет направлена на ядерную безопасность Украины.

"Байден запрашивает у конгрессменов 9,25 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 и 37,7 миллиарда долларов на Украину", — сказано в материале.

Кроме того, Reuters подчёркивает: администрация президента США просит конгресс предоставить 750 миллионов долларов для лечения других инфекционных заболеваний.

Ранее представители Пентагона пообещали Киеву поставлять оружие и финансирование "столько, сколько потребуется". При этом в Минобороны США считают, что с наступлением холодов интенсивность боевых действий может снизиться.