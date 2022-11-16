Симоньян: страна НАТО так плохо защищена, что её может случайно долбануть любой

Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с падением ракеты в Польше. По словам главного редактора RT, происшествие показывает беспомощность ПВО Североатлантического альянса.

Она не стала исключать возможность очередной провокации киевского режима, но отметила, что в противном случае это "хорошая новость".

"Страна НАТО так хреново защищена, что её может случайно долбануть кто угодно, чем угодно, и всё НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем", — написала Симоньян на своей странице в соцсети.

Журналистка допускает, что украинский конфликт может перерасти в полноценную войну России с НАТО, а потому хочет "надеяться, что у них (стран военного блока. — Прим. ред.) так по всему периметру".

Накануне российский политолог выразил уверенность, что ядерных ударов по территории Украины избежать не удастся.