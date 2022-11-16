Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с падением ракеты в Польше. По словам главного редактора RT, происшествие показывает беспомощность ПВО Североатлантического альянса.
Она не стала исключать возможность очередной провокации киевского режима, но отметила, что в противном случае это "хорошая новость".
"Страна НАТО так хреново защищена, что её может случайно долбануть кто угодно, чем угодно, и всё НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем", — написала Симоньян на своей странице в соцсети.
Журналистка допускает, что украинский конфликт может перерасти в полноценную войну России с НАТО, а потому хочет "надеяться, что у них (стран военного блока. — Прим. ред.) так по всему периметру".
Накануне российский политолог выразил уверенность, что ядерных ударов по территории Украины избежать не удастся.
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Кадыров назвал смешными условия для переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины. Политик также рассказал о своих, более реалистичных, условиях.