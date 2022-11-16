Экс-президент США Дональд Трамп не согласился с действующим американским лидером Джо Байденом и заявил, что ракеты, упавшие на территории Польши, вероятно, российские.
При этом по "данным" Трампа, снаряды упали в 50 милях (около 80 км. — Прим. ред.) от украинской границы. Хотя польский посёлок Пшеводув, где произошло ЧП, находится в 6,5 километрах от заставы.
"Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории", — заявил Трамп на митинге сторонников.
Ранее действующий президент США заявил, что "пока" нет никаких оснований полагать, что ракеты принадлежат российской стороне.
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