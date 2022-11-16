Трамп оспорил заявление Байдена о ракетах в Польше: "Вероятно, российские"

Экс-президент США Дональд Трамп не согласился с действующим американским лидером Джо Байденом и заявил, что ракеты, упавшие на территории Польши, вероятно, российские.

При этом по "данным" Трампа, снаряды упали в 50 милях (около 80 км. — Прим. ред.) от украинской границы. Хотя польский посёлок Пшеводув, где произошло ЧП, находится в 6,5 километрах от заставы.

"Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории", — заявил Трамп на митинге сторонников.

Ранее действующий президент США заявил, что "пока" нет никаких оснований полагать, что ракеты принадлежат российской стороне.