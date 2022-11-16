Байден: маловероятно, что ракеты в Польшу запустила Россия

Президент США Джо Байден усомнился в том, что упавшие на территории Польши ракеты запустила российская сторона.

"Предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России", — заявил лидер США на экстренном заседании G20.

Американский президент подчеркнул, что намерен выяснить все точные обстоятельства ЧП на польской территории.