Президент США Джо Байден усомнился в том, что упавшие на территории Польши ракеты запустила российская сторона.
"Предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России", — заявил лидер США на экстренном заседании G20.
Американский президент подчеркнул, что намерен выяснить все точные обстоятельства ЧП на польской территории.
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