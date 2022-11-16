Украинская сторона остановила движение через совместную границу с Польшей, сообщил представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Пётр Закелаж.
По его словам, такое решение Киев принял после падения двух ракет на польской территории.
"Украинская сторона остановила оформление", — сообщил Закелаж на брифинге.
Он подчеркнул, что оформление закрыто и на въезд в Незалежную, и на выезд.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление польских властей о том, что Варшава не может утверждать точную принадлежность упавших ракет. Впрочем, сразу после инцидента поляком не помешало обвинить в ЧП Россию.
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