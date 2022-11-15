"Зелёные" в Германии в поисках новых избирателей решили пойти ва-банк и начать промывать мозги детсадовцам. Немецкий журналист Юлиан Райхельт наткнулся на весьма любопытную игру в детском садике: детям рассказывают, какими ужасными способами тропические фрукты попадают на полки магазинов.

"Существует очень много хороших причин, почему государство и политики совсем не должны лезть к маленьким детям со своими убеждениями. Это совсем не их дело. По этим же причинам воспитанием детей занимаются их родители, семья. "Левые" и "Зелёные" политики нарушают этот принцип шаг за шагом. Насколько глубоко они залезли в умы наших детей, и большинство этого совсем не заметило. Детям предлагают задуматься о последствиях их действий и найти способы жить более экологично", — сообщает на Youtube-канале журналист, показывая видео из детского садика.

"А сейчас мы поиграем в подвижную игру, которая называется "Долгий путь банана". Мы в Коста-Рике. Мы видим двух сборщиц бананов. Ваш корабль качает на волнах. Вам нужно долго-долго плыть. А теперь грузовичок повезёт бананы по всей Германии. И они попадут в магазин. Грузовик едет так долго и выбрасывает столько углекислого газа. Так что, мы можем иногда отказаться от бананов?" — спрашивает женщина детей в садике.