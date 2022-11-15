"Зелёные" в Германии в поисках новых избирателей решили пойти ва-банк и начать промывать мозги детсадовцам. Немецкий журналист Юлиан Райхельт наткнулся на весьма любопытную игру в детском садике: детям рассказывают, какими ужасными способами тропические фрукты попадают на полки магазинов.
"Существует очень много хороших причин, почему государство и политики совсем не должны лезть к маленьким детям со своими убеждениями. Это совсем не их дело. По этим же причинам воспитанием детей занимаются их родители, семья. "Левые" и "Зелёные" политики нарушают этот принцип шаг за шагом. Насколько глубоко они залезли в умы наших детей, и большинство этого совсем не заметило. Детям предлагают задуматься о последствиях их действий и найти способы жить более экологично", — сообщает на Youtube-канале журналист, показывая видео из детского садика.
"А сейчас мы поиграем в подвижную игру, которая называется "Долгий путь банана". Мы в Коста-Рике. Мы видим двух сборщиц бананов. Ваш корабль качает на волнах. Вам нужно долго-долго плыть. А теперь грузовичок повезёт бананы по всей Германии. И они попадут в магазин. Грузовик едет так долго и выбрасывает столько углекислого газа. Так что, мы можем иногда отказаться от бананов?" — спрашивает женщина детей в садике.
Экологичному образу жизни теперь учат с молодых ногтей — любой пятилетка знает, что такое fairtrade и углеродный след. План дьявольски хорош: сначала дитятко родителей в биомагазин отведёт, а потом и за "Зелёных" проголосовать заставит, уверены авторы Telegram-канала "Папочка канцлера".
"Мама, я не буду есть эти фрукты, на них нет наклейки "Био"! И вообще, кто их собирал?"
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