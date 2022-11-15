Полковник Хатылев распознал на польских фото фрагменты зенитной ракеты С-300

В Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты. В Сети появились фотографии крупными фрагментами с обломками орудий. Эксперт в области ПВО, полковник в запасе Сергей Хатылев прокомментировал их. Он считает, что это не осколки "Калибров" ВС РФ, поскольку они имеют другую конфигурацию.

"Пока мало визуальной информации, но по тем кадрам, которые появились в Сети, процентов на 70-80 можно говорить о том, что это обломки зенитной ракеты. Скорее всего, той, которой пытались сбить воздушные цели. Фрагмент на фото похож на ракету зенитной системы С-300. Но это предположительно. Возможно, что это осколки от ракеты "Бука", — заявил он в беседе с "МК".

Эксперт не исключил, что орудия применялись не украинцами, а поляками. Напоминаем, что в результате происшествия в Польше погибло два человека.